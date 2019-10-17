فييرا لن يكتفي بالدفاع ضد سان جرمان المنقوص هجوميا!









اسماء السيد - سيكون باريس سان جرمان حامل اللقب منقوصا من الناحية الهجومية عندما يحل الجمعة على نيس في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيما يبدو مضيفه الجنوبي بقيادة المدرب الصاعد بقوة باتريك فييرا مصمما على عدم الاستسلام.

وفي وقت يعدّ مهاجم سان جرمان الشاب ونجم المونديال الاخير كيليان مبابي العدة لحمل الوان فريق العاصمة مجددا بعد ابلاله من الاصابة، سيفتقد المدرب الالماني توماس توخل خدمات نجمه البرازيلي نيمار المصاب مع منتخب بلاده.

وأعلن الفريق المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية الاثنين ان أغلى لاعب في العالم سيغيب لاربعة اسابيع بسبب اصابة من الدرجة الثانية في أعلى العضلة الخلفية للفخذ الايسر، عانى منها خلال مواجهة بلاده ونيجيريا الاحد الماضي.

والى مباراة نيس، يتوقع غياب اللاعب الراغب صيفا بالانتقال الى برشلونة الاسباني، عن ثلاث مباريات في الدوري أبرزها اللقاء المرتقب ضد مرسيليا، إضافة الى مباراتين ضد كلوب بروج البلجيكي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا حيث يتصدر مجموعة بدأها بفوز كبير على ريال مدريد الاسباني بثلاثية نظيفة.

لم يحظ سان جرمان هذا الموسم بفرصة اشراك الثلاثي الضارب المؤلف من نيمار ومبابي والاوروغوياني ادينسون كافاني الغائب مذ 25 اب/اغسطس الماضي، ومع تعافي الأخيرين وامكانية الزج بهما، يتوقع أن يمنح توخل الفرصة لأحد الارجنتينيين ماورو ايكاردي وأنخل دي ماريا والاسباني بابلو سارابيا.

وتحدث ايكاردي (26 عاما) المعار من انتر الايطالي عن المنافسة مع كافاني لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الايطالية "هي منافسة ايجابية. في الفترة الاخيرة & كان ادي مصابا فحصلت على فرصة اللعب فورا. لكن عندما يعود سيقرر المدرب من هو الافضل ارساله الى ارض الملعب بحسب المباراة وخصائص كل لاعب. اتمتع بعلاقة ممتازة مع ادي، لا توجد خصومة بل منافسة صحية".

كما يغيب عن سان جرمان لاعب وسطه الدولي السنغالي إدريسا غي (30 عاما)، القادم من ايفرتون الانكليزي مقابل 32 مليون يورو، لإصابة عضلية في الفخذ ستبعده 10 أيام، بالاضافة الى المدافع الالماني ثيلو كيهرر المصاب والظهير الاسباني خوان برنات الموقوف.

- لن نكون خائفين" -

في المقابل، وعد مدرب نيس باتريك فييرا (43 عاما) ان فريقه لن يكون متفرجا على حامل اللقب "أي فريق سيكون قويا مع نيمار، لكن حتى بغيابه يبقى (سان جرمان) قويا.. لا يجب أن نفكر فقط في الدفاع. هناك أندية دافعت بخمسة أو ستة لاعبين ضدهم، لكن أن تدافع تسعين دقيقة ضد سان جرمان ستكون مباراتك خاسرة".

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وتابع نجم وسط ارسنال الانكليزي السابق القادم عام 2018 الى نيس ليحل بدلا من السويسري لوسيان فافر الراحل الى بوروسيا دورتموند الالماني "عندما نمتلك الكرة لن نكون خائفين من التقدم. لا فائدة من خوض المباراة إذا فكرنا فقط في طريقة الدفاع مع سان جرمان".

ونجح فييرا في قيادة الفريق الى المركز السابع الموسم الماضي واثار اهتمام نادي ليون لضمه الى ادارته الفنية.

واشار البريطاني بوب راتكليف، شقيق الملياردير جيم رئيس مجموعة "إينيوس" للبيتروكيماويات المالكة الجديدة للنادي، الى ان فييرا "عنصر هام في مشروعنا... الهام ان باتريك يعرف كيف يعمل مع الناشئين. نعول الاستثمار على اللاعبين الناشئين وباتريك يعرف كيف يقوم بذلك".

لكن نيس لم يفز في آخر ثلاث مباريات فتراجع الى المركز الثامن بفارق 8 نقاط عن سان جرمان الذي خسر مرتين أمام رين ورينس مقابل 7 انتصارات ليمتلك أقوى هجوم ودفاع في الدوري.

وأشار مهاجمه الجديد الدنماركي كاسبر دولبرغ القادم من أياكس امستردام الهولندي انه ينتظر هذه المباراة بفارغ الصبر. قال لصحيفة "اكسترا بلاديت" الدنماركية "هي المباراة المنتظرة في الموسم، وقد وضعت تنبيها حول هذه المباراة على تطبيق خاص في روزنامتي عندما وصلت إلى نيس".

تابع اللاعب الشاب صاحب هدفين في خمس مباريات مع نيس "هذا المستوى الارفع. ربما لا يفوق ذلك سوى اللعب مع المنتخب الوطني".

ويعود لنيس مدافعه كريتسوف هيريل ولاعب وسطه الدفاعي ريمي والتر بعد ابلالهما من الاصابة، لكنه سيفتقد لاعب الوسط الجزائري ادم اوناس المصاب بركبته ومدافعه الشاب ستانلي نسوكي (لاعب سان جرمان السابق) المصاب في بطنه، فيما يعاني الظهير الجزائري المميز يوسف عطال من الايقاف.

وعلى غرار فييرا، رأى قلب دفاعه البرازيلي دانتي ان سان جرمان دون نيمار يبقى قويا "باريس من دون نيمار، قوي جدا جدا، ويمكنه الفوز على اي فريق في العالم. لكن معه يصبح أقوى".

وتابع "إذا لم تكن شرسا أمام هؤلاء اللاعبين لن تحصل على الكرة. في كرة القدم الاهم هو الشراسة والتركيز. عندما تكون أضعف من الخصم من الناحية التقنية، يجب ان تعوض بشراستك وطاقتك المفرطة".