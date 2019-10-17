موعد مباراة بيراميدز وسموحة بالدوري العام والقنوات الناقلة لها

ننشر لكم موعد مباراة بيراميدز وسموحة التي يستضيفها ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الأسبوع الرابع ببطولة الدوري المصري الممتاز؛ حيث يحل فريق سموحة ضيفا على الأهرام سبورت، ويسعى بيراميدز إلى العودة للانتصارات بعد أن تعادل في لقاء طلائع الجيش؛ حيث انتهى اللقاء بهدفين لكل منهما، بينما نجح سموحة في تحقيق فوزا غاليا على فريق انبي، لينتهي اللقاء بهدفين مقابل هدف وحيد لفريق انبي.

ويخوض الفريقان هذا اللقاء في تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس الموافق 17 من شهر أكتوبر الجاري، على أن يذاع اللقاء مباشرة من خلال قنوات أون سبورت والنيل الرياضية.

وكان المدير الفني لفريق بيراميدز، الفرنسي ديسابر قد طالب لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات من جديد، مؤكدا أن الفريق الذي يرغب في التتويج باللقب عليه بالفوز طوال مشواره في ظل الصراع مع قطبي كرة القدم المصرية “الأهلي والزمالك” على اللقب والتتويج بالبطولة.