ضربة موجعة بالزمالك قبل لقاء المقاولون العرب

خضع لاعب الزمالك، عبد الله جمعة لإجراء بعض الأشعة على القدم اليمني خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد شكوي اللاعب للجهاز الفني بألم بالقدم بعد الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء الودي الذي جمع بين منتخب مصر وبوتسوانا، والذي انتهى بفوز منتخب الفراعنة بهدف وحيد.

وقام الجهاز الطبي للفريق بإجراء بعض الأشعة والفحوصات الطبية للاطمئنان على حالة اللاعب، وذلك في إطار الاستعدادات للقاء المقاولون العرب المقرر إقامته يوم السبت القادم ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري العام.

واستقر جهاز الفارس الأبيض على خضوع اللاعب للتدريبات التأهيلية، وذلك على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم أمس الأربعاء، وذلك حتى يتم الاطمئنان على حالة جمعة عن طريق الأشعة التي خضع لها.