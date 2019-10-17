مرتضى منصور يقتحم برنامج الزمالك اليوم أثناء الاحتفال بفوز فريق كرة اليد

قام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، باقتحام استوديو برنامج الزمالك اليوم مساء امس الأربعاء والذي من تقديم الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، ويعرض البرنامج على شاشة قناة الحدث اليوم، جاء ذلك أثناء الاحتفال البرنامج بنجوم فريق القلعة البيضاء لكرة اليد بعد أن فازوا ببطولة أفريقيا، حيث قد تغلب الفريق على فريق اسبورتنج في بطولة أفريقيا التي أقيمت مؤخرا.

حيث قد استطاع فريق اليد لنادي الزمالك التغلب على نظيره فريق سبورتنج المصري، حيث قد وصل الفريقان إلى نهائي بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في الرأس الأخضر، كما قد عاد فريق نادي الزمالك للفوز بالمباراة بعد أن كان متراجع أمام سبورتنج في مباراة قوية بين الطرفين.