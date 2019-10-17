تعرف على تشكيل الجونة في لقاء إف سي مصر

صرح المدير الفني لنادي الجونة، الصربي نيبوشا معلنا عن تشكيل الفريق في لقاء اليوم أمام إف سي مصر، المقرر إقامته على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الأسبوع الرابع ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الجونة على النحو التالي : “محمود الغرباوي، محمد نجيب، باسم علي، عمرو سعداوي، لؤي وائل، أكرم توفيق، عمرو بركات، آلان تشيامابادي، محمد محسن ليلة، أحمد ريان، وإسلام محارب”.

ويقع فريق مصر في المرتبة الخامسة عشر بجدول الترتيب برصيد نقطتين، وذلك بعد تلقي الهزيمة في لقاء وحيد وتعادل في مباراتين، بينما يأتي الجونة في المركز الثاني عشر بـ3 نقاط، بعد أن تلقي الهزيمة في مباراتين وفاز بلقاء وحيد.