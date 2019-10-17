سوبر كورة .. فايلر يرحل عن الأهلي لهذا السبب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب المدرب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الأيام القليلة المقبلة رغم النتائج المميزة التى يحققها الفريق تحت قيادته وعلاقته المميزة بمجلس ادارة القلعة الحمراء. Advertisements ويقدم فايلر اداء ونتائج مميز مع الأهلى حيث فاز فى 6 مباريات قادها للأهلى ولم يتعادل أو يخسر فى أى لقاء سواء داخل الأرض أو خارجها، بجانب أنه توج بالسوبر المصرى كأول ألقابه مع الفريق على حساب الزمالك.

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