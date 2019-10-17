أمير وجيه يضم 5 لاعبين لتمثيل مصر فى بطولة العالم للاسكواش.. واعتذار الشوربجي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضم أمير وجيه المدير الفني لمنتخب مصر للاسكواش خمسة لاعبين لتمثيل الفراعنة في بطولة العالم للفرق والتي ستقام في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية ديسمبر المقبل. وجاءت أسماء اللاعبين كالتالي: علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا، طارق مؤمن لاعب الجزيرة المصنف الثالث عالميا، كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي المصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف الثامن. Advertisements كما انضم مروان الشوربجي المصنف العاشر عالميا كلاعب احتياطي في حالة تعرض أي لاعب من الأربعة الأساسيين للإصابة. وكان محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا قد اعتذر عن الانضمام للمنتخب. وتولى أمير وجيه مسئولية تدريب المنتخب الوطني للاسكواش قبل أيام استعدادا لبطولة العالم ويعتبر أمير وجيه أحد أساطير الاسكواش المصري وفي التدريب بصفة عامة حيث يعد أكثر مدرب تتويجا بالبطولات مع المنتخب بحوالي 23 بطولة من بينها ثلاث بطولات عالم.

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