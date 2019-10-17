شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. تعادل مصر للمقاصة والمصري سلبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي الشوط الأول من مباراة مصر للمقاصة والمصري البورسعيدي بالتعادل السلبي ، ضمن مباريات الأسبوع الرابع للدوري الممتاز.

جاء الشوط الأول متوسط المستوي من الفريقين، حيث انحصرت الكرة في وسط الملعب معظم فترات الشوط، ولم يكن هناك أي هجمات خطرة علي مرمي الفريقين.

وفي الدقيقة 32 تراجع محمد معروف حكم مباراة مصر المقاصة والمصري ، عن احتساب ركلة جزاء للمصري، بعدما اطلق صافرته باحتساب اللعبة ركلة جزاء.

وقام معروف باستشارة المساعد الأول الذي اكد له ان عرقلة مهاجم المصري كانت من خارج منطقة الجزاء، ليتراجع ويعلن عن ركلة حرة مباشرة للمصري من خارج منطقة جزاء مصر للمقاصة.

ويعود مستوي الشوط للهبوط مرة اخري ، قبل ان يطلق الحكم محمد معروف صافرته لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بدأ فريق المقاصة الشوط بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: محمود حمدى

خط الدفاع : أحمد مودى – شريف حازم – حسنى فتحى – عاصم سعيد

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خط الوسط: محمد دسوقى -أحمد ياسين – وأتشو –عصام صبحى

خط الهجوم: صلاح عاشور – عمرو مرعى .

فيما خاض إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمي : احمد مسعود

خط الدفاع : كريم العراقي – احمد شوشة – سعيد سمبوري – بهاء مجدي

خط الوسط : فريد شوقي – ايزي ايميكا – حسن علي

خط الهجوم : عمر كمال – اموتو – محمود وادي