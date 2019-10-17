شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر : سموحة ندعم قرار الأهلى ..وملتزمون بالمباريات تجنبا للعقوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة ، على احترامه لقرار النادى الأهلى ، برفض خوض أى مباراة فى الدورى إلا بعد مباراة القمة أمام الزمالك .

وقال عامر أن سموحة يحترم قرار الأهلى و يدعمه ، كما أن البيان الذى أصدره الأهلى بيانا قويا ، ومسئولى القلعة الحمراء أدرى بظروفهم ، والأنسب لهم.

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وأضاف رئيس سموحة أن الفريق السكندرى مستمر فى بطولة الدورى ، تجنبا للعقوبات التى قد تقع على الفريق حال مخالفات مواعيد المباريات .

أصدر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، بيانًا يؤكد فيه احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتى كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن اتحاد كرة القدم، ورفض المجلس فى ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية.

وأعلن المجلس رفضه خوض أى مباراة فى بطولة الدورى قبل أن يلعب الأهلى مباراته مع الزمالك التى تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين فى ظل المشاركات المحلية والأفريقية.