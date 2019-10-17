الدولى للخماسى الحديث يختار العريان ومدني لتطوير اللعبة بالدورات الأوليمبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اختار الاتحاد الدولى للخماسى الحديث اللجان الخاصة بوضع تصور وإعتماد التغييرات المطلوبة فى تطوير رياضة الخماسى الحديث على مستوى الدورات الأوليمبية للكبار والدورات الأوليمبية للشباب ، حيث ضمت اللجان كل من شريف العريان رئيس اتحاد اللعبة ، وآية مدنى رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولى للخماسى الحديث وعضو لجنة اللاعبين باللجنة الأوليمبية الدولية.
جاء ذلك أثناء إجتماع المكتب التنفيذى للإتحاد الدولى للخماسى الحديث حيث أجمعت الغالبية بالتصويت على إختيار خبراء للعبة ممثلين لجميع القارات وجاء التصويت النهائى بإعتماد اللجنة الخاصة بالدورات الأوليمبية للكبار المكونة من الدكتور كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى "من قارة أوروبا" ، وجويل بوزو نائب رئيس الإتحاد الدولى "من قارة أوروبا" ، وشاينى فانج سكرتير عام الإتحاد الدولى "من قارة أسيا" ، والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الإتحاد المصرى للخماسى الحديث "من قارة أفريقيا" ، وإيفار سيسنياجا المدير التنفيذى لورات ألعاب البان أمريكان "من قارة أمريكا الشمالية" ، وشارلز هرنانديز عضو لجنة اللاعبين باتحاد الدولى "من قارة أمريكا الجنوبية" ، كيتى شيلر رئيس إتحاد قارة أوقيانوسيا للخماسي الحديث "من قارة أستراليا" ، وروبرت ستول رئيس الإتحاد القارى لأمريكا الشمالية للخماسي الحديث "من قارة أمريكا الشمالية" ، ودونج كوك شونج سكرتيرعام الإتحاد الكورى للخماسى الحديث "من قارة أسيا" ، وكرستيان رودوت رئيس لجنة المدربين بالإتحاد الدولى للخماسى الحديث "من قارة أوروبا" .
كما تم إختيار اللجنة المشكلة الخاصة بالدورات الأوليمبية للشباب (NTWG) المكونة من الدكتور كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى "من قارة أوروبا" ، وشاينى فانج سكرتير عام الإتحاد الدولى "من قارة أسيا" ، ويانوش بيتشك الفائز بذهبية الخماسي الحديث بأولمبياد منتريال 1976 "من قارة أوروبا" ، آيه مدنى رئيس لجنة اللاعبين بالإتحاد الدولى للخماسى الحديث وعضو لجنة اللاعبين باللجنة الأوليمبية الدولية "من قارة أفريقيا" ، وكرستيان رودوت رئيس لجنة المدربين بالإتحاد الدولى للخماسى الحديث "من قارة أوروبا" ، وفلاشيف ماليتش عضو لجنة التطوير بالإتحاد الدولى "من قارة أوروبا" ، ودوجلاس ستول عضو اللجنة الطبية بالإتحاد الدولى "من قارة أمريكا الشمالية" ، وبرنارد بتروشينسكى عضو اللجنة الفنية بالإتحاد الدولى "من قارة أوروبا" ، وأناروس سكرتير عام إتحاد جواتيمالا للخماسى الحديث "من قارة أمريكا الجنوبية" ، وأشيرو توماياسو سكرتير عام إتحاد اليابان للخماسى الحديث "من قارة أسيا" .
وبذلك يكون ممثلين القارة الأفريقية الوحيدين هما المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الإتحاد المصرى للخماسى الحديث ، وآيه مدنى رئيس لجنة اللاعبين بالإتحاد الدولى للخماسى الحديث وعضو لجنة اللاعبين باللجنة الأوليمبية الدولية ، وذلك لثقة الإتحاد الدولى فيهما ولما لخبراتهما فى المساهمة فى تطوير لعبة الخماسى الحديث كلاعبين أوليمبيين ودوليين سابقين لسنوات عديدة ولما لهما من خبرات إدارية فى القيادة الرياضية عامة ورياضة الخماسى الحديث خاصة .
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