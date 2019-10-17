شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للخماسى الحديث يختار العريان ومدني لتطوير اللعبة بالدورات الأوليمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اختار الاتحاد الدولى للخماسى الحديث اللجان الخاصة بوضع تصور وإعتماد ‏التغييرات المطلوبة فى تطوير رياضة الخماسى الحديث على مستوى الدورات ‏الأوليمبية للكبار والدورات الأوليمبية للشباب ، حيث ضمت اللجان كل من شريف العريان رئيس اتحاد اللعبة ، وآية مدنى رئيس لجنة اللاعبين ‏بالاتحاد الدولى للخماسى الحديث وعضو لجنة اللاعبين باللجنة الأوليمبية الدولية.

جاء ذلك أثناء إجتماع المكتب التنفيذى للإتحاد الدولى للخماسى الحديث حيث أجمعت ‏الغالبية بالتصويت على إختيار خبراء للعبة ممثلين لجميع القارات وجاء التصويت ‏النهائى بإعتماد اللجنة الخاصة بالدورات الأوليمبية للكبار المكونة من ‏الدكتور كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى "من قارة أوروبا" ، وجويل بوزو ‏نائب رئيس الإتحاد الدولى "من قارة أوروبا" ، وشاينى فانج سكرتير عام الإتحاد ‏الدولى "من قارة أسيا" ، والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأوليمبية ‏المصرية ورئيس الإتحاد المصرى للخماسى الحديث "من قارة أفريقيا" ، وإيفار ‏سيسنياجا المدير التنفيذى لورات ألعاب البان أمريكان "من قارة أمريكا الشمالية" ، ‏وشارلز هرنانديز عضو لجنة اللاعبين باتحاد الدولى "من قارة أمريكا الجنوبية" ، ‏كيتى شيلر رئيس إتحاد قارة أوقيانوسيا للخماسي الحديث "من قارة أستراليا" ، ‏وروبرت ستول رئيس الإتحاد القارى لأمريكا الشمالية للخماسي الحديث "من قارة ‏أمريكا الشمالية" ، ودونج كوك شونج سكرتيرعام الإتحاد الكورى للخماسى الحديث ‏‏"من قارة أسيا" ، وكرستيان رودوت رئيس لجنة المدربين بالإتحاد الدولى للخماسى ‏الحديث "من قارة أوروبا" .‏

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كما تم إختيار اللجنة المشكلة الخاصة بالدورات الأوليمبية للشباب (‏NTWG‏) المكونة ‏من الدكتور كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى "من قارة أوروبا" ، وشاينى فانج ‏سكرتير عام الإتحاد الدولى "من قارة أسيا" ، ويانوش بيتشك الفائز بذهبية الخماسي ‏الحديث بأولمبياد منتريال 1976 "من قارة أوروبا" ، آيه مدنى رئيس لجنة اللاعبين ‏بالإتحاد الدولى للخماسى الحديث وعضو لجنة اللاعبين باللجنة الأوليمبية الدولية "من ‏قارة أفريقيا" ، وكرستيان رودوت رئيس لجنة المدربين بالإتحاد الدولى للخماسى ‏الحديث "من قارة أوروبا" ، وفلاشيف ماليتش عضو لجنة التطوير بالإتحاد الدولى ‏‏"من قارة أوروبا" ، ودوجلاس ستول عضو اللجنة الطبية بالإتحاد الدولى "من قارة ‏أمريكا الشمالية" ، وبرنارد بتروشينسكى عضو اللجنة الفنية بالإتحاد الدولى "من قارة ‏أوروبا" ، وأناروس سكرتير عام إتحاد جواتيمالا للخماسى الحديث "من قارة أمريكا ‏الجنوبية" ، وأشيرو توماياسو سكرتير عام إتحاد اليابان للخماسى الحديث "من قارة ‏أسيا" .‏

وبذلك يكون ممثلين القارة الأفريقية الوحيدين هما المهندس شريف العريان أمين عام ‏اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الإتحاد المصرى للخماسى الحديث ، وآيه مدنى ‏رئيس لجنة اللاعبين بالإتحاد الدولى للخماسى الحديث وعضو لجنة اللاعبين باللجنة ‏الأوليمبية الدولية ، وذلك لثقة الإتحاد الدولى فيهما ولما لخبراتهما فى المساهمة فى ‏تطوير لعبة الخماسى الحديث كلاعبين أوليمبيين ودوليين سابقين لسنوات عديدة ولما ‏لهما من خبرات إدارية فى القيادة الرياضية عامة ورياضة الخماسى الحديث خاصة .‏