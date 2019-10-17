شكرا لقرائتكم خبر عن معروف يتراجع عن احتساب ركلة جزاء لصالح المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع محمد معروف حكم مباراة مصر المقاصة والمصري ، عن احتساب ركلة جزاء للمصري، في 32 من عمر الشوط الأول ، بعدما اطلق صافرته باحتساب اللعبة ركلة جزاء.

وقام معروف باستشارة المساعد الأول الذي اكد له ان عرقلة مهاجم المصري كانت من خارج منطقة الجزاء، ليتراجع ويعلن عن ركلة حرة مباشرة للمصري من خارج منطقة جزاء مصر للمقاصة.

بدأ فريق المقاصة الشوط بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: محمود حمدى

خط الدفاع : أحمد مودى – شريف حازم – حسنى فتحى – عاصم سعيد

خط الوسط: محمد دسوقى -أحمد ياسين – وأتشو –عصام صبحى

خط الهجوم: صلاح عاشور – عمرو مرعى .

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فيما خاض إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمي : احمد مسعود

خط الدفاع : كريم العراقي – احمد شوشة – سعيد سمبوري – بهاء مجدي

خط الوسط : فريد شوقي – ايزي ايميكا – حسن علي

خط الهجوم : عمر كمال – اموتو – محمود وادي