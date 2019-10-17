شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحدد موقف طاهر من المشاركة أمام الزمالك خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يحسم الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، موقف طاهر محمد طاهر صانع ألعاب ذئاب الجبل من المشاركة أمام نادي الزمالك، في مباراة الجولة الخامسة من مسابقة الدوري العام خلال مران اليوم والذي ينطلق في تمام السادسة مساء على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر.
وكان طاهر قد تعرض للاصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية خلال مشاركته الأخيرة مع المقاولون أمام الانتاج الحربي في المباراة التي فاز بها ذئاب الجبل بهدف نظيف من عمر الجولة الثالثة بالدوري العام، ليبتعد صانع ألعب المقاولون عن المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في معسكره الأخير ويخوض تدريبات تأهيلية.
كان المهندس محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب قد أكد أن فريقه سيخوض مواجهة الزمالك، المقرر لها بعد غد السبت، فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز ، موضحاً فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "من منظور وطنى سنخوض اللقاء رغم استيائنا من التبديلات المفاجئة فى جدول الدورى، ولكن من منظور وطنى سنخوض اللقاء".
اتحاد الكرة قام بتقديم لقاء الزمالك والمقاولون ليقام السبت القادم بعد تأجيل مواجهة الأبيض مع الأهلى لأجل غير مسمى لدواعى أمنية قبل أن يكشف المقاولون العرب والزمالك رفضهما للأمر قبل أن يقرر رئيس نادى المقاولون خوض اللقاء.
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