شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الناصر محمد : فقدنا نقطتين بالتعادل أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق اف سي مصر ، أن فريقه فقد نقطتين بعد تعادله سلبيا مع فريق الجونة في المباراة التي أقيمت اليوم بافتتاح مباريات الجولة الرابعة للدوري.

وقال المدير الفني في تصريحات لـ " تايم سبورت " : اضعنا فرص سهلة امام مرمي الجونة ، وكنا الأفضل طوال شوطي المباراة ، ولكن عدم التوفيق في احراز الفرص السهلة أمام المرمي كان السبب في ضياع الفوز.

واختتم عبد الناصر محمد تصريحاته مؤكدا أن الفريق يتطور من مباراة لاخري ، ويكتسب خبرات أكبر في الدوري، وهو أمر مطمئن له كمدير فني للفريق.

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وكانت مباراة اف سي مصر و الجونة قد انتهت بالتعادل السلبى على استاد الكلية الحربية ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدورى.

ويحتل نادى مصر المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعدما لعب 3 مباريات تعادل فى لقاءين وخسر مباراة وسجل هدفا وتلقت شباكه أربعة أهداف، بينما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مواجهات فاز فى لقاء وخسر مباراتين وسجل هدف وتلقت شباكه هدفين.