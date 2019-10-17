الأهلي: أخطرنا اتحاد الكرة رسميا بقرار عدم خوض مباريات الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
أخطر النادي الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا بقرار مجلس الإدارة بعدم خوض أي مباريات بالبطولة المحلية قبل لقاء القمة.
وكان النادي الأهلي قد أصدر قرارًا اليوم الخميس يؤكد فيه تقديره للظروف الأمنية ومشددًا من خلال البيان أن القلعة الحمراء لن تخوض أي مواجهة بالبطولة قبل لقاء الزمالك.
وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة والتي كان مقررًا لها يوم السبت المقبل بالجولة الرابعة من عمر الدوري بعد توصية من الجهات الأمنية في البلاد.
وحسبما أفاد المركز الإعلامي بالنادي الأهلي فإن الإدارة خاطبت اتحاد الكرة رسميًا بقرار عدم خوض أي مباراة قبل القمة.
وكشف مصدر في اتحاد الكرة من خلال تصريحات لـ"يلا كورة" أن الجبلاية ستقوم بتوجيه بيان الأهلي إلى الجهات الأمنية للتحرك على ضوء توصيات الأمن في هذا الملف.
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