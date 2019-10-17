تعادل جديد.. نادي مصر يحافظ على سلسلة اللا فوز بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل فريق نادي مصر سلسلة اللا فوز منذ صعوده لمسابقة الدوري بالتعادل أمام الجونة بدون أهداف في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الكلية الحربية" ضمن افتتاح الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري.

وحاول فريق نادي مصر الخروج بنقاط المباراة وتحقيق نتيجة الفوز حيث هدد عمر حبشي مرتين فريق الجونة كانت الأولى في الدقيقة 22 بعد سدد كرة رائعة على حدود منطقة الجزاء لكن حارس الجونة محمود الغرباوي يتألق ويبعد الكرة لركنية.

وفي الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني عاد عمر حبشي ليهدد مرمى الجونة بتسديدة رأسية لكن يتألق الغرباوي مجددًا وينقذ مرماه من هدف.

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نادي مصر كان قد تعادل في الجولة الماضية أمام الزمالك بهدف لكل جانب، في المقابل فاز الجونة على منافسه مصر المقاصة بهدف دون رد ليحقق الفريق الساحلي فوزه الأول بالدوري بعد الخسارة في أول جولتين أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

وأصبح نادي مصر في المركز الرابع عشر برصيد ثلاث نقاط بالتعادل أمام أسوان والزمالك وأخيرًا الجونة، في المقابل يتواجد الجونة في المركز العاشر برصيد أربع نقاط.

ومن المقرر أن يلعب نادي مصر في الجولة المقبلة فريق المصري البورسعيدي، بينما يلعب الجونة أمام الأهلي.