السعيد وجمعة يخوضان تدريبات تأهيلية في "الجيم"

خاض عمر السعيد وعبدالله جمعة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي وذلك على هامش مران الفريق اليوم. في صالة الجيمانيزيوم بالنادي وذلك على هامش مران الفريق اليوم. وحصل السعيد وجمعة على راحة من التدريبات الجماعية لليوم الثاني على التوالي بقرار من الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك.

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