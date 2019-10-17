شوط اول سلبي بين انبي والانتاج الحربي

تعادل فريق انبي مع الانتاج الحربي بدون اهداف بستاد بتروسبورت ضمن الجولة الرابعة للدوري الممتاز. جاء الشوط متوسط المستوى تبادل فيه الفريقان الهجمات ، وجاءت المبادرة لانبي من خلال تحركات محمد بسيوني وعرفة السيد وعمر سافيولا واحمد شكري والمدافع المتقدم رامي صبري. من خلال تحركات محمد بسيوني وعرفة السيد وعمر سافيولا واحمد شكري والمدافع المتقدم رامي صبري. ومع نهاية الشوط ضغط الانتاج واستبسل البلعوطي في ابعاد فرصتين مهمتين للفريق العسكري من تسديدة لمحمد رجب بعد عرضية شديد قناوي لعلاء سلامة في حلق المرمى لرجب، تصدى لها الحارس البترولي والثانية لرجب ايضا ابعدها الحارس بالقرب من القائم مباشرة. واستبسل البلعوطي في ابعاد فرصتين مهمتين للفريق العسكري من تسديدة لمحمد رجب بعد عرضية شديد قناوي لعلاء سلامة في حلق المرمى لرجب، تصدى لها الحارس البترولي والثانية لرجب ايضا ابعدها الحارس بالقرب من القائم مباشرة.

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