المصري والمقاصة يتعادلان سلبيًا بالشوط الأول

انتهي الشوط الاول بين فريق المصري البورسعيدي أمام نظيره مصر المقاصة، بالتعادل السلبي في المواجهة التي تجمع بينهما علي استاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الاسبوع الرابع من الدوري الممتاز .

وشهدت الدقيقة الخامسة فرصة خطيرة للمقاصة، حينما أرسل أحمد مودي تمريرة عرضية من الجانب الأيمن في اتجاه موسيس داخل منطقة الجزاء ولكن سددها موسيس برأسية

ضعيفة أمسك بها بسهولة الحارس أحمد مسعود.

وفي الدقيقة التاسعة استمر اللعب في منتصف الملعب بين لاعبي الفريقين بدون أي خطورة حقيقية على كلا المرميين.

وفي الدقيقة 12 سدد عمرو مرعي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء جهة اليسار ولكن مرت الكرة خارج الملعب.

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وفي الدقيقة 17 أرسل بهاء مجدي مدافع المصري تمريرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل منطقة جزاء مصر للمقاصة ولكن مرت الكرة بدون خطورة لخارج الملعب.

و شهدت الدقيقة 25 تسديدة قوية من فريد شوقي لاعب المصري من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 35 سدد سعيدو سيمبوري ضربة حرة مباشرة، ولكن مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

واستمر التعادل السلبي مع حرص الفريقين على عدم تلقي أي أهداف في نهاية الشوط الأول.