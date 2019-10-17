رئيس الاتحاد السكندري يستقبل مسئولي اتحاد كرة اليد

في إطار حرص مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على الانضمام للمنظومة الناجحة لكرة اليد المصرية و التي حققت نتائج أكثر من رائعة خلال الفترة الماضية على مستوى جميع المنتخبات القومية، حيث تتقدم كرة اليد المصرية بــ خُطي ثابته نحو مقدمة الدول المميزه في هذه اللعبة.

استقبل اليوم الأستاذ محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري

والأستاذ محمود القاضي عضو مجلس الإدارة كلًا من السادة : -

- دكتور أحمد رفعت رئيس منطقة الإسكندرية لكرة اليد

- كابتن سعيد عبدالمنعم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد

- العميد إسلام طاهر عضو المنطقة

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- أستاذ محمد عزت أمين صندوق المنطقة

- دكتور فهمي رياض رئيس لجنة المنتخبات بالمنطقة

لبحث سُبل التعاون المشتركة بين النادى و الاتحاد المصرى عقب إنضمام نادى الاتحاد السكندرى رسميًا لقائمة الأندية التابعة للاتحاد المصرى لكرة اليد و تمهيدًا لتأسيس و بناء قاعدة من أبناء النادى للمشاركة تباعًا في المسابقات و البطولات التي يُنظمها الاتحاد المصرى لكرة اليد مستقبلًا

و أهدى رئيس زعيم الثغر درع و شعار النادى للسادة الحضور اللذين حرصوا أيضًا على إهداء سيادته درع الاتحاد المصري لكرة اليد .