محمد حسن يطمئن من طبيب الفريق على الإصابة

حرص محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد مع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على إصابته بالركبة التي يعاني منها. الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على إصابته بالركبة التي يعاني منها. واستمر حسن في التواجد بملعب النادي من أجل متابعة تدريبات الفريق التي تقام حاليًا.

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