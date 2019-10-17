شباب المقاولون يهزم إنبى فى بطولة الجمهورية 2004

انتهت منذ لحظات مباراة المقاولون مواليد 2004 مع إنبى والتى أقيمت عصر اليوم على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر بفوز المقاولون بهدفين دون رد، في إطار مباريات بطولة الجمهورية.

أحرز أهداف المقاولون كريم محمود وفادى طه.

وعقب اللقاء صرح محمود الشيمى المدير الفنى لفريق المقاولون عن رضاه عن الأداء، وأشاد بكل لاعبى فريقه وقد شاهد اللقاء محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وهنأ الجهاز الفني واللاعبين على الفوز.

يقود جهاز فنى للمقاولون محمود الشيمى مدير فنى وطلعت حسن مدرب وحازم فرج مدرب حراس وعلاء سعد إدارى ومصطفى أحمد علاج طبيعى وأحمد طنطاوى أحمال تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الإدارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة.

