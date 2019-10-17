23 هدفًا من دون رد.. فوز تاريخي لناشئي الأهلي

حقق فريق الناشئين لكرة القدم مواليد ٢٠٠٢ فوزًا قياسيًا على ضيفه فريق نشء العمال، بنتيجة 23 – صفر، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الأولى لبطولة منطقة القاهرة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر عادل عبد المنعم.

الدفاع: يوسف علي – علاء المالكي – أحمد سيد عبد النبي – أيمن عبد الله .

الوسط: جلال فارس – محمد خالد – كريم سعد الله – أحمد عربي – علي عمرو.

الهجوم: أحمد سيد غريب.

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وشارك هادي عمارة بدلًا من أحمد سيد عبدالنبي، ومحمد هشام بدلًا من جلال فارس، ومازن هاني بدلًا من علي عمرو.

جاءت أهداف الأهلي عن طريق أحمد سيد غريب (٧ أهداف)، وعلي عمرو (٥ أهداف)، ومحمد هشام (٣ أهداف)، ومحمد خالد (هدفان)، وأحمد عربي (هدفان)، ومازن هاني (هدفان)، وأحمد سيد عبدالنبي وهادي عمارة «هدف واحد لكل منهما».

بهذا الفوز حصد الأهلي أول ٣ نقاط في مشواره بالبطولة، وبات في رصيده ٢٣ هدفًا دون

أن يسكن شباكه أي هدف.

وكانت قرعة بطولة منطقة القاهرة قد وضعت الأهلي في المجموعة الثالثة مع فرق شبرا وحدائق حلوان والتجارة العامة والنوبي ونشء العمال وباب الشعرية والزهور ومركز شباب زينهم ومركز شباب عين الصيرة واتحاد الشرطة، وتقام هذه المرحلة بنظام دوري من دور واحد، ثم يتأهل أول كل مجموعة للمشاركة في بطولة القطاعات على مستوى الجمهورية.

ويضم الجهاز الفني لفريق الناشئين مواليد ٢٠٠٢ كل من ياسر محمدين مديراً فنياً، ومحمد سمارة مدرباً عاماً، وفتوح محمد مدرباً لحراس المرمى، وعماد أنور المدير الإداري للفريق، ومحمد مصطفى طبيب الفريق، وطه محمد عبد الرحيم أخصائي التأهيل البدني، وعبد الحميد حسين المدلك.