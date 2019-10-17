محاضرة فنية للاعبي المقاولون استعدادًا لمباراة الزمالك

يعقد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب محاضرة فنية استعدادًا لمواجهة الزمالك في الدوري السبت المقبل.
وشدد النحاس على تركيز اللاعبين حول مباراة الزمالكوعدم الإلتفاف لأي أمور الأخرى خارج الملعب.
وكان مجلس إدارة المقاولون أجتمع مساء اليوم، من أجل حسم موقفهمن خوض مباراة الزمالك، بعد تقديمها ليوم السبت، وتأجيل مباراة أسوان لأجل غير مسمى، بعدما كان من المقرر لها يوم الجمعة.
ويستأنف المقاولون تدريباته مساء اليوم على ملعب الجبل الأخضر، استعدادًا لمباراة الزمالك.
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