مدير الكرة بالاتحاد: نتبع سياسة التدوير لتحقيق نتائج مميزة للفريق

حذر محمد إبراهيم مدير الكره بنادي الاتحاد السكندري لاعبيه من مواجهة وادي دجلة المرتقبة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز .

ويلتقي فريق الاتحاد السكندري أمام نظيره وادي دجلة في الخامسة والنصف مساء غدًا الجمعة .

وقل محمد ابراهيم في تصريحات " عبر إذاعة أون سبورت "

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مواجهة دجلة صعبة جدا، فهو فريق منظم ويؤدي مباريات متميزة ويعملون بأسلوب واحد مع مدربهم اليوناني الذي يحظى بدعم الإدارة ويبني فريقا جيدا".

وتابع: دجلة خسر أمام طنطا والإسماعيلي، ولكنه كان الأفضل والأكثر استحواذا والأخطر، وهذا مؤشر لقوتهم،

ولكن النتائج لا تخدمهم".

واوضوح: فريق الاتحاد يضم 30 لاعبا جيدا ولا نعتمد على 11 فقط، لقد أشركنا 70% من قوام الفريق، ومن الجيد أن ننفذ سياسة التدوير مع تحقيق نتائج مميزة وأداء جيد".

واختتم: "لقد حققنا فوزين مقابل هزيمة في أول 3 جولات بالدوري، وفزنا على العربي الكويتي ذهابا وإيابا بالبطولة العربية، إنها بداية مبشرة لنحقق نتائج أفضل في الفترة القادمة".