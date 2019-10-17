حذر محمد إبراهيم مدير الكره بنادي الاتحاد السكندري لاعبيه من مواجهة وادي دجلة المرتقبة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز .
ويلتقي فريق الاتحاد السكندري أمام نظيره وادي دجلة في الخامسة والنصف مساء غدًا الجمعة .
وقل محمد ابراهيم في تصريحات " عبر إذاعة أون سبورت "
وتابع: دجلة خسر أمام طنطا والإسماعيلي، ولكنه كان الأفضل والأكثر استحواذا والأخطر، وهذا مؤشر لقوتهم،ولكن النتائج لا تخدمهم".
واوضوح: فريق الاتحاد يضم 30 لاعبا جيدا ولا نعتمد على 11 فقط، لقد أشركنا 70% من قوام الفريق، ومن الجيد أن ننفذ سياسة التدوير مع تحقيق نتائج مميزة وأداء جيد".
واختتم: "لقد حققنا فوزين مقابل هزيمة في أول 3 جولات بالدوري، وفزنا على العربي الكويتي ذهابا وإيابا بالبطولة العربية، إنها بداية مبشرة لنحقق نتائج أفضل في الفترة القادمة".
كانت هذه تفاصيل خبر مدير الكرة بالاتحاد: نتبع سياسة التدوير لتحقيق نتائج مميزة للفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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