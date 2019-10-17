اتحاد الكرة يطمئن على استعدادات "الأولمبي" للأمم الأفريقية

عقد الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا موسعًا بتوجيهات من عمرو الجنايني رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد بهدف حل أي مشكلة قد تواجه المنتخب الأولمبي من أجل تهيئة المناخ أمامه لتحقيق الهدف الكبير من مشاركته في الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر الشهر المقبل والتي تعد في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعابالأولمبية طوكيو 2020
حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة المشرف على المنتخب الأولمبي والكابتن شوقي غريب المدير الفنيللفريق وحسام الزناتي مدير البطولة وعمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة برزنتيشن الشركة الراعية لاتحاد كرة القدم
من جانبه أكد الكابتن شوقي غريب المدير الفنيللمنتخب الأولمبي أن الاجتماع تطرق لكافة الأمور التي تخص المعسكر الأخير للفريق قبل البطوله مشيرًا إلى أنه لمس من جميع الأطراف الحرص على توفير كل سبل الراحة للفريق الأولمبي من أجل تحقيق الهدف من البطولة وهو التأهل لطوكيو 2020 ثم الفوز بالبطولة.
وجه غريب الشكر لجميع الأطراف المعنية اتحاد الكرة وزارة الشباب والرياضة واللجنة المنظمة للبطولة وشركة برزنتيشن الراعية للاتحاد على جهدهم في تذليل كافة أمور الفريق قبل البطولة.
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