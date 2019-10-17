اونلاين | يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة المصري والمقاصة بث مباشر Masry LIVE رابط ماتش المصري بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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مشاهدة مباراة مصر المقاصة والمصري بث مباشر نقل مباشر لايف مساء اليوم 17 من اكتوبر misr almuqasat vs almisriu ضمن منافسات الاسبوع الرابع من بطولة الدوري المصري العام بث مباشر مباريات اليوم حيث يلتقى كلا من الفريقين فى منافسة على الثلاثة نقاط مشاهدة مباريات اليوم فى بث مباشر بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة مصر المقاصة والمصري بث مباشر

مشاهدة مباراة مصر المقاصة مع المصري بث مباشر خدمة مجانية لمتابعى وعشاق كرة القدم العربية ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة المصرية فى توقيت الساعة الخامسة والنصف بتوقيت فى مصر بما يوافق الساعة السادسة والنصف بالتوقيت فى السعودية فى منافسة شديدة القوة تترقبها جماهير الفريقين .

الدوري المصرى الممتاز – الجولة الرابعة

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مباراة مصر المقاصة مع المصري

misr almuqasat vs almisriu

توقيت 17:30 فى القاهرة

توقيت 18:30 فى السعودية