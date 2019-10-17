رياضة | الكشف عن آخر تطورات موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن آخر تطورات موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلامية إسبانية عن أخر التطورات الخاصة بموقف كلاسيكو الأرض الذي سيجمع بين برشلونة وريال مدريد والمقرر له يوم 26 من أكتوبر الجاري.

وذكر راديو "إسبانيا" بأن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني تعقد اجتماعًا في الوقت الحالي بشأن قرار تأجيل أو تغيير مكان الكلاسيكو المُقرر في 26 أكتوبر.

وأضافت الإذاعة بأنه في الوقت الحالي الخيار الأكثر احتمالية هو أن يتم تأجيل المباراة وتُلعب يوم 18 ديسمبر المقبل.

أكثر المستفيدين من تأجيل القمة

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