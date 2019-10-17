رياضة | رسميا.. نقل ملعب مباراتي الشباب أمام الاتفاق والوحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. نقل ملعب مباراتي الشباب أمام الاتفاق والوحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن قرارها بنقل ملعب مباراة الشباب والاتفاق، ومباراة الشباب والوحدة، ضمن الجولتين السابعة والثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ لتقام على ملعب الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز في مقر نادي الشباب بمدينة الرياض، بدلًا من ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وأصدرت اللجنة بيانا، يفيد أن اللجنة قررت نقل ملعب المبارة الشباب والاتفاق بسبب انشغال ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بفعاليات موسم الرياض.

Advertisements

كما أوضحت اللجنة أن قرار تغيير ملعب مباراة الشباب والوحدة، جاء بسبب عدم جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الوقت الحالي لإقامة المباريات في مواعيدها المحددة.

وسيواجه فريق الاتفاق نظيره الشباب، يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2019، في تمام الساعة الخامسة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسة دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة السابعة وخمسة دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وخمسة دقائق بتوقيت جرينتش.

ويتواجد فريق الشباب في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 9 نقلط بينما يتواجد الاتفاق في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط.