رياضة | نجم الشباب يقترب من الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الشباب يقترب من الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى سعي إدارة نادي سبورتينج خيخون الإسباني لضم نجم الفريق الأول للكرة بنادي الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكشفت التقارير أن إدارة نادي سبورتينج خيخون تزعم تقديم عرضًا رسميًا للتعاقد مع عبد الله الحمدان، مهاجم نادي التعاون والمنتخب السعودي، في الميركاتو الشتوي القادم.

ويذكر أن الحمدان كان قد انضم إلى نادي سبورتينج خيخون الإسباني، الموسم قبل الماضي، في صفقة تمت بين هيئة الرياضة ورابطة الدوري الإسباني.

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وشارك الحمدان مع الشباب هذا الموسم من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في 3 مباريات، وسجل خلالهم هدفا وحيدا، فيما لم يصنع أي هدف.

ويستعد فريق الشباب لمواجهة نظيرة الاتفاق، يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2019، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويتواجد فريق الشباب في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 9 نقلط بينما يتواجد الاتفاق في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط.