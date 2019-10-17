رياضة | مران الأهلي| مروان محسن ينتظم في التدريبات الجماعية ومتولي يواصل التأهيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| مروان محسن ينتظم في التدريبات الجماعية ومتولي يواصل التأهيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء انتظام مروان في المران الجماعي للمرة الأولى بعدما أنهى برنامجه التأهيلي الذي وضعه له طبيب الفريق بعدما أجرى عملية جراحية في عظم الوجه بعد إصابته في مباراة سموحة بالجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.
وشارك مروان في المران الجماعي لكن بشكل حذر بعيدا عن الالتحامات.
وفي سياق متصل واصل محمود متولي مدافع الفريق الأحمر خوض التدريبات التأهيلية بالجري حول الملعب للتعافي من الإصابة.
ويعاني متولي من الإصابة بمزق في العضلة الضامة تعرض لها أمام الزمالك في مباراة السوبر يوم 20 من الشهر الماضي.
وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانا ظهر اليوم أكد فيه رفضه خوض مباراة في بطولة الدوري قبل إقامة لقاء القمة مع الزمالك والذي تم تأجيله.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم 23 من الشهر الجاري.