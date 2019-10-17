رياضة | مران الأهلي.. فايلر يجتمع بجهازه المعاون ومحاضرة قصيرة للاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي.. فايلر يجتمع بجهازه المعاون ومحاضرة قصيرة للاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري رينيعه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع معاونيه قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرو.

وتحدث فايلر مع معاونيه حول التحضير للمرحلة المقبلة عقب تأجيل مباراة القمة.

وفي نفس السياق عقد فايلر جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق المران الجماعي المقام باستاد مختار التتش.

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وطلب فايلر من لاعبيه التركيز في الملعب فقط وعدم الاهتمام بما يحدث خارج المستطيل الأخضر وضرورة التدريب بشكل قوي.

وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانا ظهر اليوم أكد فيه رفضه خوض مباراة في بطولة الدوري قبل إقامة لقاء القمة مع الزمالك والذي تم تأجيله.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم 23 من الشهر الجاري.