رياضة | تشكيل المصري أمام مصر المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل المصري أمام مصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مصر المقاصة بعد قليل في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المماز.

وضم تشكيل المصري كلا من :-

حراسة المرمى : أحمد مسعود

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خط الدفاع : كريم العراقي - أحمد شوشة - سعيدو سمبوري - بهاء مجدي

خط الوسط : فريد شوقي - إيزي إيميكا - عمر كمال - حسن علي

خط الهجوم : أوستن أوموتو - محمود وادي.

البدلاء :- أحمد عبد الفتاح - إسلام أبو سليمة - عمرو موسى - أحمد ياسر - عماد فتحي - مفتاح طقط - أحمد جمعة.