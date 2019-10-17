رياضة | مدافع اتحاد جدة يصدم الجماهير قبل مواجهة الوحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع اتحاد جدة يصدم الجماهير قبل مواجهة الوحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت جماهير اتحاد جدة السعودي، ضربة موجعة بعد التأكد من غياب مدافع الفريق الأول لكرة القدم، عن مواجهة الوحدة، بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان

جاء ذلك بعدما أصدر المغربي مروان دا كوستا مدافع الفريق، تأكيدا بغيابه عن المباراة، بسبب تعرضه للإصابة وعدم لحاقه بالمواجهة.

ونشر مروان دا كوستا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام": "بدأت في التمارين الفردية، والإصابة في تحسن ، لكن لا أستطيع المشاركة في اللقاء القادم".

وأضاف:"أعمل كثيرًا لمحاولة أن أكون جاهزًا في المباراة التي تلي مواجهة الوحدة ، وأعدكم بفعل المستحيل كي أعود بأسرع وقت ممكن، شكرًا لكم على دعمكم وتوجيهكم".

"اتحاد جدة يكشف حقيقة رحيل لاعبه"

وكشف مسؤولو اتحاد جدة السعودي، حقيقة ماتردد عن رحيل اليوناني ألكسندر بريجوفيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشر موقع "سبورت 24 السعودي"، تصريحات لأحد المصادر المطلعة في إدارة نادي الاتحاد، والذي نفى ما تردد حول طلب اللاعب ألكسندر بريجوفيتش، بالرحيل وفسخ عقده، مؤكدا أنه لم يصل إلى إدارة النادي أي طلب من اللاعب بخصوص الرحيل.

وكانت صحيفة pagenews اليونانية قد أكدت أن ألكسندر اتخذ قراره بالرحيل عن الاتحاد في يناير المقبل، موضحة أنه لا يستطيع أن يبقى في جدة بسبب ضغوط زوجته، وأنه قد اجتمع مع مسؤولي نادي باوك فريقه السابق، ما يشير إلى احتمالية عودته إلى الدوري اليوناني مجددا.

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وتعاقد نادي الاتحاد تعاقدت مع اللاعب ألكسندر في يناير الماضي قادماً من باوك سالونيكا اليوناني بعقد يمتد حتى 2023.

"لاعبو اتحاد جدة تتمسك بالمدرب سيرا"

من ناحية أخرى طالب لاعبي الفريق الأول للكرة بنادي الاتحاد إدارة ناديهم، التمسك ببقاء سييرا واستمراره في قيادة الفريق.

كما رفضوا لاعبي الاتحاد تحميل سييرا وزر النتائج السيئة الأخيرة على المستويين المحلي والقاري، مشددين، "مثلما ينسب الفوز للجميع لا بد أن يطبق ذات الشيء عند الخسارة".

فيما تعتزم إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إقالة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا والتعاقد مع مدرب أجنبي آخر بديل له.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد اجتماعاً في بداية الأسبوع المقبل، لاتخاذ قرارها النهائي بشأن مصير سييرا مع الفريق.

ويعاني الاتحاد من سوء النتائج تحت قيادة سييرا منذ بداية الموسم؛ وخسراته 3 مباريات في أول 6 جولاته بمسابقة دوري المحترفين، كما ودع بطولة دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي، على يد الهلال، بعد أن تعادل سلبياً إياباً، وخسر بثلاثية مقابل هدف إياباً.

ويتواجد الاتحاد في المركز السادس من ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 9 نقاط، حصدهم خلال 6 جولات، من الفوز في 3 مباريات والهزيمة بمثلهم.