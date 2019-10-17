رياضة | أول تعليق من مدرب الجونة بعد التعادل أمام إف سي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب الجونة بعد التعادل أمام إف سي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف نيبوشا في تصريحات له عقب المباراة :"لا أعلم خسرت نقطتين أم فزت بنقطة ولكن في الشوط الأول كنا الأفضل".
وتابع :"في الشوط الثاني كان لدينا مشكلة كبيرة بعد إصابة إسلام محارب وأكرم توفيق، وهذه مشاكل تواجه الفريق وعلينا معالجتها".
وزاد :"نخوض المباراة بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث، لكن لكل مباراة ظروفها".
وواصل :"المباراة كانت حماسية وكانت مليئة بالعنف الكروي، ولست راضيا على الإمكانيات والأداء من اللاعبين في الشوط الثاني".
وأتم :"أمامنا مباراتين هامتين قبل التوقف أمام الأهلي والمقاولون العرب وسنحاول جاهدين لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي الذي يملك فترة راحة بعد تأجيل مواجهة الزمالك".