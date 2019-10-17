رياضة | أول تعليق من مدرب الجونة بعد التعادل أمام إف سي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب الجونة بعد التعادل أمام إف سي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق نييوشا ميلوسوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة على تعادل فريقه السلبي أمام مضيفه إف سي مصر في المباراة التي جرت عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف نيبوشا في تصريحات له عقب المباراة :"لا أعلم خسرت نقطتين أم فزت بنقطة ولكن في الشوط الأول كنا الأفضل".

وتابع :"في الشوط الثاني كان لدينا مشكلة كبيرة بعد إصابة إسلام محارب وأكرم توفيق، وهذه مشاكل تواجه الفريق وعلينا معالجتها".

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وزاد :"نخوض المباراة بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث، لكن لكل مباراة ظروفها".

وواصل :"المباراة كانت حماسية وكانت مليئة بالعنف الكروي، ولست راضيا على الإمكانيات والأداء من اللاعبين في الشوط الثاني".

وأتم :"أمامنا مباراتين هامتين قبل التوقف أمام الأهلي والمقاولون العرب وسنحاول جاهدين لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي الذي يملك فترة راحة بعد تأجيل مواجهة الزمالك".

