رياضة | مقترح بإقامة الكلاسيكو الاسباني بين برشلونة وريال مدريد في الأرجنتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقترح بإقامة الكلاسيكو الاسباني بين برشلونة وريال مدريد في الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال مصير مباراة الكلاسيكو الاسباني بين ريال مدريد وبرشلونة غامضًا، وذلك بعدما ترددت أنباء قوية عن احتمالية تأجيل اللقاء الذي كان مقررًا له 26 أكتوبر الجاري، بسبب توتر الأوضاع السياسية في إقليم كتالونيا.

وكانت مظاهرات حاشدة خرجت في إقليم كتالونيا خلال الأيام الماضية احتجاجًا على حبس عدد من زعماء كتالونيا، كما ظهرت دعوات لمظاهرات جديدة في نفس موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، مما يهدد إقامة المباراة في موعدها علي ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية أن صحيفة "أوليه" الأرجنتينية اقترحت اقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في العاصمة الأرجنتينية "بيونس آيرس"، وعرضت الصحيفة علي المسؤولين الأرجنتينيين فكرة استضافة قمة الدوري الإسباني، كرد للجميل بعد استضافة مدريد لنهائي كوبا ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز بالعام الماضي.

وأشارت تقارير صحفية اسبانية إلى إمكانية تأجيل الكلاسيكو حتى 18 ديسمبر المقبل، بسبب الأوضاع السياسية والاحتجاجات العنيفة في إقليم كتالونيا، خاصة بعدما رفضت لجنة المسابقات بالاتحاد الاسباني والناديين مقترح نقل المباراة إلي ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي.