رياضة | مدرب إف سي مصر: راضٍ على التعادل أمام الجونة وننتظر فترة التوقف لعلاج السلبيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب إف سي مصر: راضٍ على التعادل أمام الجونة وننتظر فترة التوقف لعلاج السلبيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد الناصر محمد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إف سي مصر، بأنه راضٍ على أداء فريقه في مباراة اليوم أمام الجونة والتي انتهت على واقع التعادل السلبي بدون أهداف بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"فقدنا نقطتين والأداء يتطور من مباراة إلى أخرى لكني راض على أداء اللاعبين".

وأضاف :"نضيع فرصا كثيرا ونعمل مع الجهاز على تطوير ذلك وتحسين هذه الجزئية السلبية".

وتابع :"أشكر للاعبين على الأداء وبين الشوطين عنفتهم وطلبت منهم تحسين الأداء، لأنهم في الشوط الأول لم يظهروا بشكل جيد".

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وزاد :"في الشوط الأول كنا متوسطين المستوى وفي الثاني كنا الأفضل لكن لم نترجم الفرص إلى أهداف".

وأوضح :"النقطة ليست سيئة والقادم أفضل للفريق إن شاء الله".

وأردف :"علينا تحسين الأخطاء في الفترة المقبلة، أما الفرصة التي أهدرناها المؤكده لا ألوم على علاء لأنه ظهير أيمن".

وأوضح :"دفعت بتريكة في المباراة وكنت أعلم حجم الضغط عليه، اللاعبون جميعًا كانوا مميزين في المباراة".

وأتم حديثه :"الأداء يتطور من مباراة إلى أخرى إن شاء الله نخوض التوقف ونحن في حوزتنا نقاط أكثر، اللاعبون حفظوا الكثير من طريقة اللعب التي أمنحها لهم، أريد أن يكون الجميع جاهز، وننتظر فترة التوقف لعلاج السلبيات".

