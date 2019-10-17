رياضة | مانشستر يونايتد يقطع الطريق على النصر.. ويقترب من ضم نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يقطع الطريق على النصر.. ويقترب من ضم نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى دخول نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على خط المفاوضات مع النادي الأهلي، لضم حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكشفت صحيفة "برمنجهام ميل" الإنجليزية، أن نادى مانشستر يونايتد يسعى إلى التعاقد مع حارس منتخب مصر والنادى الأهلى محمد الشناوي؛ لحاجته إلى حارس مرمى جديد عقب إصابة الحارس الإسبانى ديفيد دى خيا، وتواجد حارس مرمى واحد فقط وهو سيرجيو روميرو.

يذكر أن نادي النصر، قد أيدى اهتمام ملحوظ بالحارس المصري خلال الصيف الماضي، ولكن النادي الأهلي المصر رفض فكرة رحيله العام الماضي.

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وظهر الشناوي بشكل مميز في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 - 2020 التي استضافتها مصر، وتتويجه بلقب رجل المباراة أمام منتخب أوروجواي خلال منافسات كأس العالم بروسيا 2018.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط.

ويحتل النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز الثامن برصيد 8 نقاط، خلف الهلال المتصدر بـ 16 نقطة.