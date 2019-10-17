رياضة | مكالمة هاتفية تعيد نجم الأهلي للمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكالمة هاتفية تعيد نجم الأهلي للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي الوطني لكرة القدم، على إجراء اتصال مع نجم الأهلي، لإبلاغه بالتواجد ضمن معسكره الختامي استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية.

وتلقى محمد محمود صانع ألعاب الأهلي، إشادة من غريب عقب عودته للمشاركة في المباريات وتواجده خلال المباراة الودية لفريقه أمام الإعلامين، والتب انتهت للمارد الأحمر بهدف دون رد.

وأكد غريب خلال مكالمته مع اللاعب، أنه أحد العناصر الأساسية التي سيعتمد عليها خلال البطولة نظرا لكفاءته العالية.

وكان محمود، عاد من فترة علاج دامت لأكثر من ثمانية أشهر بسبب قطع في الرباط الصليبي، تعرض له خلال مشاركته الثانية مع الأهلي، أمام سموحة بالموسم الماضي.

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وكثف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي وجهازه المعاون من تجميع المعلومات الخاصة بالمنتخبات المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر الشهر المقبل وهي المؤهلة في الوقت نفسه لاولمبياد طوكيو 2020 خاصة المنتخبات التي تقع في مجموعة مصر وهي مالي والكاميرون وغانا.

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ونجح الجهاز الفني في تجميع بيانات مكثفه وعدد من المباريات يقوم جميع افراد الجهاز الفني بدراستها جيدا والتعرف علي نقاط القوه والضعف في كل فريق وابرز العناصر المميزه التي يجب فرض رقابه مشدده عليها.

وقال شوقي غريب إن متابعات الجهاز الفني للمنافسين ليست وليدة اليوم ولكنها منذ بداية التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية التي نستضيفها مشيرا إلي أن المنتخبات التي تأهلت فعليا كنا نتابعها باعتبارها أبرز المرشحين.

وشدد غريب علي أنه رغم قوة وشراسة المنافسين إلا أن ثقته كبيرة في لاعبي المنتخب الأولمبي وقدرتهم علي الظهور بشكل مشرف يرضي الملايين من عشاق كرة القدم المصرية وأنه لمس في المعسكر الأخير تصميم جميع اللاعبين علي تحقيق الانجاز.

ومن المقرر أن يكشف الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي الستار عن قائمة ال 21 لاعبا التي ستشارك في البطولة يوم 28 أكتوبر الحالي ولن يتم حسم موقف القائمة إلا بعد انتهاء جميع مباريات الدوري الممتاز.