رياضة | ميدو يعلن تشكيل مصر المقاصة أمام المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يعلن تشكيل مصر المقاصة أمام المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي بعد قليل في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل المقاصة كلا من :-

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع : أحمد مودى – شريف حازم – حسنى فتحى – عاصم سعيد

خط الوسط: محمد دسوقى -أحمد ياسين – وأتشو –عصام صبحى

خط الهجوم: صلاح عاشور – عمرو مرعى .

ويتواجد على دكة البدلاء : محمد كوكو – عاصم سعيد –محمد مسعد –باولن فوافى –شيملس بيكلى- صلاح أمين – محمد إبراهيم .

