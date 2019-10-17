الامارات | العنبري يكشف خطة الشارقة لمواجهة الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري يكشف خطة الشارقة لمواجهة الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري عن الخطة التي سيعتمدها فريقه لمواجهة الوصل بعد غد السبت ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، مشيرا الى أنها تتركز على احترام المنافس والجاهزية والتركيز والحضور الذهني الجيد للاعبين، واصفا الوصل بانه فريق كبير بتاريخه ولاعبيه وجمهوره، مؤكدا أنه يتوقع أن تكون للوصل ردة فعل في اعقاب النتائج الأخيرة للفريق في الدوري، مشيرا الى أن لاعبي الشارقة يدركون صعوبة هذه المباراة.

وقال عبد العزيز العنبري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الخميس بمقر النادي بمنطقة الحزانة في الشارقة" الوصل فريق صعب ونكن له كل احترام وتقدير وبالنسبة لنا فإن احترام المنافس يعد من أولوياتنا وعلى صعيد تحضيراتنا للمباراة فهي جيدة بعد عودة اللاعبين الدوليين ".

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وأشار العنبري الى أن الشارقة سيخوض هذه المباراة مكتمل الصفوف باستثناء غياب كلا من ماجد سرور بسبب الإيقاف وسيف راشد بداعي الإصابة.

وعما إذا كان الفوز الأخير الذي حققه الشارقة على الوصل في كأس الخليج العربي سينعكس إيجابا على لاعبي الشارقة خلال هذه المباراة، أكد العنبري أن مسابقة الدوري مختلفة عن كأس الخليج العربي، لافتا الى أن لاعبي الشارقة لديهم الخبرة الكبيرة وثقافة المباريات في كيفية التعامل مع مثل هذه المباريات.

وشهدت تدريبات الشارقة عودة اللاعبين الدوليين الى صفوف الفريق مجددا بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني وهم الحارس عادل الحوسني والحسن صالح وشاهين عبد الرحمن بجانب لاعبي الرأس الأخضر ريان منديز وريكاردو غومير والأوزبكي شوكوروف.