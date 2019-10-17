شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين إف سي مصر والجونة بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة أمام مضيفه نادي إف سي مصر بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت عصر، اليوم الخميس، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

شهدت أحداث الشوط الأول محاولات هجومية من قبل لاعبى الجونة، لكن دون الوصول لمرمى نادي مصر، وفي الشوط الثاني تبدل الحال حيث امتلك نادي مصر زمام الهجوم ووصل إلى مرمى الجونة أكثر من مرة، لكن دون ترجمة من لاعبيه لأهداف لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد نادي إف سي مصر إلى النقطة الثالثة في المركز الخامس عشر، كما رفع الجونة رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز العاشر.