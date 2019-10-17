شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. المقاولون العرب يوافق على مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، اجتماعا طارئا اليوم الخميس، لمناقشة ملف أزمة تعديل جدول الدوري وقرار لجنة المسابقات بإقامة مباراة الزمالك بعد غد السبت، في الجولة الخامسة لمسايقة الدوري المصري الممتاز.

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ووفقًا للحساب الرسمي للنادي، أبدى المجلس أثناء الاجتماع استياءه الشديد من الحالة التي تسبب فيها مسئولو اتحاد الكرة وعدم التواصل مع إدارة النادي قبل إعلان قرار تأجيل مباراة أسوان وإقامة مباراة الزمالك كما ناقش المجلس كل الاعتبارات الخاصة بالمباراة سواء الأمنية أو غيرها.

ونشر الحساب الرسمي للنادي، بيان مجلس الإدارة، والذي جاء كالتالي:

«قرر المجلس عقب الاجتماع الموافقة على خوض اللقاء من منطلق حرص المقاولون العرب على المصلحة العامة ورغبة المجلس في عدم التسبب في أزمة تؤدي إلى نتائج غير محمودة العواقب على الكرة المصرية مع الاحتفاظ بكافة حقوق المقاولون الأدبية والقانونية تجاه اتحاد الكرة حتى يضمن عدم تكرار مثل هذه المواقف أو الأزمات خاصة أن المقاولون العرب وإدارته على مدار تاريخه يحرص على عدم إثارة الأزمات أو أن يكون سببا فيها ولكنه يطالب في المقابل باحترام ذلك من جانب الجميع».