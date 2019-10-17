شكرا لقرائتكم السوشيال ميديا يتفاعل مع البيان الأحمر: مع قرار الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاء رد فعل الجماهير المصرية مع بيان مجلس إدارة النادي الأهلي سريعا، حيث تفاعلت مواقع التواصل الإجتماعي مع ما جاء في البيان ردا على تأجيل مباراة الأهلي والزمالك ورفض الأهلي خوض أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك مع التأكيد على تقديرهم الكامل لدور الأمن في تأمين المباريات والبطولات الكبرى وذلك بحسب ما جاء في البيان.

وأشاد نشطاء تويتر بقرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بشأن تقديره الكامل لدور الأمن وحكمته فى الإنتظار وعدم التسرع فى إصدار موقفه بعد قرار تأجيل مباراة القمة 119 مؤكدين أن المجلس تعمد دراسة الامر بشكل جيد للغاية من جميع جوانبه من اجل إصدار القرار اليوم والذى جاء ليرضى جماهير الاهلي.

وقال النشطاء ايضا على تويتر أن بيان الاهلي جاء ليؤكد على ضرورة إيقاف عشوائية إدارة المسابقة المحلية فى مصر، وشهد موقع التواصل الإجتماعي تصدر هاشتاج #مع قرارالأهلي الترند بعد دقائق قليلة من نشر البيان على الموقع الرسمي للنادي الأهلي بعد مشاركة الألاف من رواد الموقع على الهاشتاج.

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وعبر المشاركون في الهاشتاج عن دعمهم الكامل لبيان مجلس إداراة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، وشدد المشاركون على أن مطالب البيان لا تحتاج إلى توضيح فهي ترسخ مبدأ للعدالة وتكافؤ الفرص وتحذر من عدم تكرار ما حدث من فوضى وعشوائية في تنظيم مسابقة الدوري الموسم الماضي.

وأشاد رواد الموقع على تعامل مجلس الأهلي مع الموقف ووضع مصلحة مصر وأمنها في المرتبة الأولى مؤكدين على ضرورة ان تتخلص لجنة المسابقات من مهزلة ارتباك المشهد الرياضى والمسابقة كما حدث في الموسم الماضي من عشوائية وضبابية غير مسبوقة.