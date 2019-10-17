شكرا لقرائتكم التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الجونة وإف سى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطر التعادل السلبى على أحداث الشوط الأول من مباراة إف سى مصر والجونة، فى اللقاء المقام على استاد الكلية الحربية ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدوري.

ودخل الجونة اللقاء بتشكيل مكون من: محمود الغرباوى، عمرو سعداوى، محمد نجيب، لؤى وائل، باسم على، أكرم توفيق، محمد محسن ليلة، إسلام محارب، عمرو بركات، أحمد ريان، آلان تشيامابادي. ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر رضوان، سيرج أكا، محمد ناجى «جدو»، محمود الجزار، والتر بواليا، وخالد صبحى.

واتسمت أحداث الشوط الأول بالطابع الهجومى من قبل لاعبى الجونة لكن دون ترجمة أو وصول لمرمى إف سى مصر، قابله دفاع من وسط الملعب للاعبى إف سى مصر ونجحوا فى إفساد هجمات الجونة.

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ويحتل نادى مصر المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد نقطتين بعدما لعب 3 مباريات تعادل فى لقاءين وخسر مباراة وسجل هدفا وتلقت شباكه أربعة أهداف، بينما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مواجهات فاز فى لقاء وخسر مباراتين وسجل هدف وتلقت شباكه هدفين .