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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة المصري ومصر المقاصة بث مباشر اليوم الخميس 17-10-2019 فى الدوري المصري اون لاين



يقدم الخليج 365 خدمة خاصة للقراء الأعزاء، بمشاهدة مباراة المصري ومصر المقاصة بث مباشر اليوم الخميس 17-10-2019 فى الدوري المصري اون لاين، حيث يحل الفريق الفيومي ضيفاً على نظيره البورسعيدى فى تمام الساعة الخامسة والنصف عصر اليوم الخميس على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة المصري ومصر المقاصة بث مباشر اليوم



مشاهدة مباراة المصري ومصر المقاصة بث مباشر اليوم الخميس 17-10-2019 فى الدوري المصري اون لاين، ستكون بين الجريحين حيث خسر الفريق الفيومى آخر مبارياته بمسابقة الدوري المصري أمام الجونة بهدف نظيف وبنفس النتيجة سقط الفريق البورسعيدى أمام الاتحاد السكندري فى الجولة ذاتها.

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مشاهدة مباراة المصري ومصر المقاصة بث مباشر فى الدوري المصري اون لاين



قبل مشاهدة مباراة المصري ومصر المقاصة بث مباشر اليوم الخميس 17-10-2019 فى الدوري المصري اون لاين، يحتل الفريق الفيومي المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط بعد خوض 3 مباريات فاز فى واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

المصري ضد مصر المقاصة بث مباشر اليوم



قبل مشاهدة مباراة المصري ومصر المقاصة بث مباشر اليوم الخميس 17-10-2019 فى الدوري المصري اون لاين، يحتل الفريق البورسعيدى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط بعد خوض 3 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى مثلها وخسر مثلها وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف.

المصري ومصر المقاصة بث مباشر فى الدوري المصري اون لاين



قبل مشاهدة مباراة المصري ومصر المقاصة بث مباشر اليوم الخميس 17-10-2019 فى الدوري المصري اون لاين، طلب الجهاز الفنى للفريق الفيومي من لاعبيه ضرورة تصحيح الأوضاع والعودة للانتصارات من جديد خاصة أن تذبذب النتائج سيؤثر على مسيرة المقاصة بالموسم الحالي رغم وجود مجموعة مميزة من اللاعبين، كما شدد إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى على لاعبيه ضرورة تحقيق الفوز ونسيان الخسارة الأخيرة أمام زعيم الثغر وتجنب تكرار الاخطاء الدفاعية الساذجة التى تتسبب فى استقبال هدف خسارة نقاط المباراة الأخيرة الشباك.