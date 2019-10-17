شكرا لقرائتكم المقاولون العرب تعليقا على بيان الأهلي : مالناش دعوة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال رئيس نادي المقاولون العرب لـ "الخليج 365" أن النادي الأهلي هو سيد قراره ولا يريد التعليق علي بيانه، لأن هذه أزمة القلعة الحمراء، وناديه ليس له دخل بها.
وأعلن المجلس الأحمر رفضه خوض أى مباراة فى بطولة الدورى قبل أن يلعب الأهلى مباراته مع الزمالك التى تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين فى ظل المشاركات المحلية والأفريقية.
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