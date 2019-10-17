شكرا لقرائتكم المقاولون العرب تعليقا على بيان الأهلي : مالناش دعوة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب بخصوص البيان الصادر من النادي الأهلي على خلفية أزمة تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك التى كان مقرر لها السبت المقبل، وتأكيد مسئولو القلعة الحمراء عدم خوض أى مباريات بمسابقة الدوري المصري قبل مواجهة الأبيض.

قال رئيس نادي المقاولون العرب لـ "الخليج 365" أن النادي الأهلي هو سيد قراره ولا يريد التعليق علي بيانه، لأن هذه أزمة القلعة الحمراء، وناديه ليس له دخل بها.

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أضاف محسن صلاح، أن اتحاد الكرة كان عليه عدم اقحام نادي المقاولون فى هذه الأزمة من البداية وألا يجبر ذئاب الجبل على خوض مباراة الزمالك في هذا التوقيت.

وأصدر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، بيانًا يؤكد فيه احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتى كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن اتحاد كرة القدم، ورفض المجلس فى ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية.

وأعلن المجلس الأحمر رفضه خوض أى مباراة فى بطولة الدورى قبل أن يلعب الأهلى مباراته مع الزمالك التى تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين فى ظل المشاركات المحلية والأفريقية.