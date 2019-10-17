شكرا لقرائتكم الجونة يتعادل سلبيا مع إف سى مصر فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم التعادل السلبى مباراة إف سى مصر والجونة، فى اللقاء الذى أقيم على استاد الكلية الحربية ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدورى، ليرتفع رصيد الجونة للنقطة 4 فى المركز العاشر بجدول الدورى، كما يرتفع رصيد اف سى للنقطة 3 فى المركز الـ14 بجدول الترتيب.

دخل الجونة بتشكيل مكون من: محمود الغرباوى، عمرو سعداوى، محمد نجيب، لؤى وائل، باسم على، أكرم توفيق، محمد محسن ليلة، إسلام محارب، عمرو بركات، أحمد ريان، آلان تشيامابادي. ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر رضوان، سيرج أكا، محمد ناجى «جدو»، محمود الجزار، والتر بواليا، وخالد صبحى.

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جاءت أحداث الشوط الأول هجومية من قبل لاعبى الجونة لكن دون ترجمة أو وصول لمرمى اف سى مصر قابله دفاع من وسط الملعب للاعبى إف سى مصر ونجحوا فى إفساد هجمات الجونة.

فى الشوط الثانى تبادل الفريقين الهجمات وأن كانت أكثر خطورة من قبل نادى اف سى مصر لكن دون ترجمة من لاعبيه لأهداف واستغلال الهجمات التى اتيحت لهم، وفى الدقائق الأخيرة اعتمد الجونة على الهجوم الضاغط قابله اللعب على الهجمات المرتدة من قبل إف سى مصر لكن دون ترحمة لأهداف ليتهى اللقاء بالتعادل السلبى 0 / 0.

ويحتل نادى مصر المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد نقطتين بعدما لعب 3 مباريات تعادل فى لقاءين وخسر مباراة وسجل هدفا وتلقت شباكه أربعة أهداف، بينما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مواجهات فاز فى لقاء وخسر مباراتين وسجل هدف وتلقت شباكه هدفين.