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شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة للأهلى: لماذا لم تحصل على موافقة الأمن لإقامة القمة على أى ملعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مباراة الاهلي والزمالك تثير أزمة بالدوري المصريكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن مباراة الاهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ستقام قبل نهاية الدور الأول، حفاظا على انتظام المسابقة والجدول.
وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه ستتم دراسة موقف الزمالك عقب مباراة جينراسيون فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال افريقيا، وتحديد موقفه سواء بالإستمرار فى دورى الأبطال أو الانتقال للمشاركة فى بطولة الكونفدرالية من أجل تحديد موعد جديد لمباراة القمة.
مباراة الاهلي والزمالك تقام قبل نهائية الدور الأولتابع مصدر داخل الجبلاية، أن مباراة القمة ستقام قبل نهاية الدور الأول، مشددا على أن مباريات الدور الثانى للدورى لن تقام إلا بعد إقامة جميع المباريات المؤجلة من الدور الأول حفاظا على تكافؤ الفرص بين الأندية وقوة المنافسة سواء فى القمة أو القاع.
كان الأهلى أصدر بيانا أكد فيه أنه لن يلعب أى مباراة بالدورى إلا بعد مواجهة الزمالك أولا.
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