شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة للأهلى: لماذا لم تحصل على موافقة الأمن لإقامة القمة على أى ملعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مباراة الاهلي والزمالك تثير أزمة بالدوري المصري كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن مباراة الاهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن مباراة الاهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ستقام قبل نهاية الدور الأول، حفاظا على انتظام المسابقة والجدول.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه ستتم دراسة موقف الزمالك عقب مباراة جينراسيون فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال افريقيا، وتحديد موقفه سواء بالإستمرار فى دورى الأبطال أو الانتقال للمشاركة فى بطولة الكونفدرالية من أجل تحديد موعد جديد لمباراة القمة.

مباراة الاهلي والزمالك تقام قبل نهائية الدور الأول تابع مصدر داخل الجبلاية، أن مباراة القمة ستقام قبل نهاية الدور الأول، مشددا على أن مباريات الدور الثانى للدورى لن تقام إلا بعد إقامة جميع المباريات المؤجلة من الدور الأول حفاظا على تكافؤ الفرص بين الأندية وقوة المنافسة سواء فى القمة أو القاع. تابع مصدر داخل الجبلاية، أن مباراة القمة ستقام قبل نهاية الدور الأول، مشددا على أن مباريات الدور الثانى للدورى لن تقام إلا بعد إقامة جميع المباريات المؤجلة من الدور الأول حفاظا على تكافؤ الفرص بين الأندية وقوة المنافسة سواء فى القمة أو القاع.

وردا على بيان الأهلى، قال مسئولو الجبلاية إن تأجيل مباراة القمة جاء لأسباب امنية على الجميع احترامها، متسائلين:" لماذا لم يحصل الأهلى على موافقة الأمن بإقامة القمة فى موعدها على أى ملعب رغم أن اللائحة تنص على أن النادى صاحب الارض عليه الحصول على موافقة الأمن بشأن الملعب".

كان الأهلى أصدر بيانا أكد فيه أنه لن يلعب أى مباراة بالدورى إلا بعد مواجهة الزمالك أولا.