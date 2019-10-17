شكرا لقرائتكم معسكر مغلق للمقاولون استعدادا للزمالك وتحديد موقف طاهر اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، موقف طاهر محمد طاهر صانع ألعاب ذئاب الجبل من المشاركة أمام نادي الزمالك، في مباراة الجولة الخامسة من مسابقة الدوري العام خلال مران اليوم والذي ينطلق في تمام السادسة مساء على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر.

كما استقر الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس على الدخول في معسكر مغلق غدا الجمعة وذلك في اطار استعدادات ذئاب الجبل لمواجهة الزمالك في اطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام والتي تم تقديمها لتكون السبت المقبل بدلا من مواجهة أسوان التي كان من المقرر إقامتها الخميس . Advertisements

وكان طاهر قد تعرض للاصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية خلال مشاركته الأخيرة مع المقاولون أمام الانتاج الحربي في المباراة التي فاز بها ذئاب الجبل بهدف نظيف من عمر الجولة الثالثة بالدوري العام، ليبتعد صانع ألعب المقاولون عن المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في معسكره الأخير ويخوض تدريبات تأهيلية.

كان المهندس محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب قد أكد أن فريقه سيخوض مواجهة الزمالك، المقرر لها بعد غد السبت، فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز ، موضحاً فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "من منظور وطنى سنخوض اللقاء رغم استيائنا من التبديلات المفاجئة فى جدول الدورى، ولكن من منظور وطنى سنخوض اللقاء".

اتحاد الكرة قام بتقديم لقاء الزمالك والمقاولون ليقام السبت القادم بعد تأجيل مواجهة الأبيض مع الأهلى لأجل غير مسمى لدواعى أمنية قبل أن يكشف المقاولون العرب والزمالك رفضهما للأمر قبل أن يقرر رئيس نادى المقاولون خوض اللقاء.