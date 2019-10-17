شكرا لقرائتكم معسكر مغلق للمقاولون استعدادا للزمالك وتحديد موقف طاهر اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما استقر الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس على الدخول في معسكر مغلق غدا الجمعة وذلك في اطار استعدادات ذئاب الجبل لمواجهة الزمالك في اطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام والتي تم تقديمها لتكون السبت المقبل بدلا من مواجهة أسوان التي كان من المقرر إقامتها الخميس .
وكان طاهر قد تعرض للاصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية خلال مشاركته الأخيرة مع المقاولون أمام الانتاج الحربي في المباراة التي فاز بها ذئاب الجبل بهدف نظيف من عمر الجولة الثالثة بالدوري العام، ليبتعد صانع ألعب المقاولون عن المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في معسكره الأخير ويخوض تدريبات تأهيلية.
كان المهندس محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب قد أكد أن فريقه سيخوض مواجهة الزمالك، المقرر لها بعد غد السبت، فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز ، موضحاً فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "من منظور وطنى سنخوض اللقاء رغم استيائنا من التبديلات المفاجئة فى جدول الدورى، ولكن من منظور وطنى سنخوض اللقاء".
اتحاد الكرة قام بتقديم لقاء الزمالك والمقاولون ليقام السبت القادم بعد تأجيل مواجهة الأبيض مع الأهلى لأجل غير مسمى لدواعى أمنية قبل أن يكشف المقاولون العرب والزمالك رفضهما للأمر قبل أن يقرر رئيس نادى المقاولون خوض اللقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر معسكر مغلق للمقاولون استعدادا للزمالك وتحديد موقف طاهر اليوم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.