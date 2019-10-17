شكرا لقرائتكم رئيس سموحة: مستمرون فى الدورى.. ومسئولو الأهلى أدرى بظروفهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة، احترامه لقرار النادى الأهلى، برفض خوض أى مباراة فى الدورى إلا بعد مباراة القمة أمام الزمالك.

وكشف عامر أن سموحة يحترم قرار الأهلى ويدعمه، كما أن البيان الذى أصدره الأهلى بيانا قويا، ومسئولى القلعة الحمراء أدرى بظروفهم، والأنسب لهم.

وبين رئيس سموحة أن الفريق السكندرى مستمر فى بطولة الدورى، تجنبا للعقوبات التى قد تقع على الفريق حال مخالفات مواعيد المباريات .

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أصدر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، بيانًا يؤكد فيه احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتى كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن اتحاد كرة القدم، ورفض المجلس فى ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية.

وأعلن المجلس رفضه خوض أى مباراة فى بطولة الدورى قبل أن يلعب الأهلى مباراته مع الزمالك التى تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين فى ظل المشاركات المحلية والأفريقية.